Devlet başkanının aracını çalmakla suçlanan kişi idama mahkum edildi

Kenya’da, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın güvenlik konvoyundaki aracını çalmakla suçlanan araba tamircisi idama mahkum edildi.

Fotoğraf: www.kenyans.co.ke

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 2014’te aracı çalanlar hakkındaki kararı okuyan hakim Andayi, ulusal güvenlik meselesi görülen eylemde sanığın ölüm cezasına çarptırıldığını, iki sanığınsa beraat ettiğini bildirdi. Duruşmaların sürdüğü sırada ölen iki sanık hakkındaki dava düştü.

Savcılık, aracın çalındığı sırada araba tamircisinin AK-47 tüfek ve diğer bir tabancayla suç mahallinde olduğunu belirterek, sanığın çalınan aracı elden çıkarmayı planladığını kaydetti.

Çalındıktan sonra gizlice Uganda’ya sokulan araç, Uganda istihbarat servisinin çabalarıyla bulunmuştu.

Tamircinin aracı Kenya’nın başkenti Nairobi’de çaldıktan sonra üzerindeki araç takip sistemini zorla çıkardığı ileri sürülmüştü.