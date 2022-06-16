Devlet arşivinden 18’inci yüzyıla ait hamam böceği çıktı

Bir köle ticaret gemisinin defterleri arasından çıkan böceğin hikayesinin 1743’te Batı Afrika’da başladığı tahmin ediliyor.

Hamam böceği Peri yaklaşık 300 yaşında. Fotoğraf: Britanya Ulusal Arşivi

Britanya’da Ulusal Arşiv uzmanı Oliver Finnegan, hamam böceğini 200 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez açılan bir gemi defterinin arasında mumyalaşmış halde buldu.

Böceğin yolculuğunun, 1743’te Fransa La Rochelle’den Batı Afrika’daki Gine’ye giden bir Fransız köle ticaret gemisinde başladığı düşünülüyor.

Tahminlere göre, mürettebat daha sonra, bugün Haiti olan Karayip denizindeki adadan Fransa’ya giden başka bir gemiye bindi ve defteri yanına aldı. Gemi, daha sonra İngiliz korsanlar tarafından ele geçirildi ve Plymouth’a gönderildi.

Aralarında teslim edilmemiş mektuplar, seyir defterleri, gemi kağıtları ve 1652 ile 1817 yılları arasındaki 14 savaşta el konulan 35 bin gemiden toplanan belgelerin dijital arşive aktarılma projesi sırasında böceği bulan Finnegan, “Kitabı açtım ve bu büyük böceği gördüm. Bu gemilerin belgeleri muhtemelen 18’inci yüzyılın ortalarından beri açılmamış” dedi.

Adı Peri, cinsiyeti erkek

Böceğin bulunmasının ardından entomologlara danışıldı, böceğin gemi hamamböceği olarak da bilindiği, Afrika’dan köle ticareti yoluyla Amerika’ya geldiği, Birleşik Krallık’ta yaygın olarak görülmeyen ‘Periplaneta americana’ örneği olduğunu belirlendi. Neredeyse 300 yıl öncesinden gelen böceğe kısaca ‘Peri’ adı verildi.

Peri, defter kapandığında meydana gelen ‘mikro iklim’ sayesinde mumyalaştığı için bugüne kadar bozulmadan gelebildi. Cinsiyetinin erkek olduğu anlaşıldı.

Araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının erişimine açık olmakla birlikte Peri artık Britanya Ulusal Arşivi’nin bir parçası.