DEVA’nın Diyarbakır adayıydı: Cenap Ekinci beraat etti

Diyarbakır’da sosyal medya hesabından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanan öğretim üyesi Cenap Ekinci beraat etti.

Profesör Cenap Ekinci. Fotoğraf: Bianet / YouTube ekran görüntüsü

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ekinci hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Diyarbakır başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Emniyette ifade vermesinin ardından adliyeye sevk edilen Ekinci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘terör örgütü PKK propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu Ekinci ve avukatları hazır bulundu.

Ekinci paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürerek beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına ilişkin görüş bildirdi.

Mahkeme, Ekinci hakkında beraat kararı verdi.

Ekinci, 2024 yerel seçimlerinde DEVA Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmuştu.

‘Nevşin Mengü’ye yazdığı cevaptan tutuklandı’ iddiaları

Mezopotamya Ajansı‘nın haberinde Ekinci’nin, gazeteci Nevşin Mengü’nün X’teki paylaşımına yaptığı yorum gerekçesiyle tutuklandığı iddia edildi.

Söz konusu yazışmada Mengü, bir video paylaşarak şunları yazmıştı: “Suriye’deki muhalif gruplar – bu bölgede anlaşılan Özgür Suriye Ordusu ve yakınındaki gruplar ilerliyor – Tel Rifat yakınlarındaki köyleri ele geçirmiş durumda. Son paylaşılan videolardan bir tanesinde, Suriye Demokratik Güçlerine bağlı kadın sniperları teslim almışlar.”

Ekinci’nin iddiada geçen cevabı şu şekildeydi:

“Kadın düşmanı mısın kürt düşmanı mı? Ne güzel kadın sniper diyorsun! ÖSO sivillere saldırmıyor esir almıyor demek için savaşçı diyorsun o kadınlar için. 7 Ekim’de terörist diyordun peki Öso olunca nasılda sahip çıkıyorsun… Nerden bildin sniper olduğunu? ÖSO’dan direk bilgi mi aldın? Yazık ulusalcı…. Ne fark var?”

Deva Partisi’nden açıklama

Tutuklama kararı ardından Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şunları yazdı:

“Profesör Cenap Ekinci’nin tutuklandığını öğrendim. Hakkındaki suçlamalara henüz erişmiş değilim. Ancak şunu çok net ifade edebilirim ki; Profesör Dr. Cenap Ekinci hayatının hiçbir döneminde PKK’lı olmadığı gibi PKK’yla da ilişkilendirilebilecek birisi değildir.”

Diyarbakır Tabip Odası: ‘Fikir özgürlüğüne tahammülsüzlüğün göstergesi’

Diyarbakır Tabip Odası da tutuklamanın ‘antidemokratik ve kabul edilemez’ olduğunu belirterek karara tepki gösterdi:

“Suriye’nin kuzeyinde başlayan çete saldırılarına karşı fikrini tweet ile beyan eden Oda üyemiz hekim ve bilim insanı Dr. Cenap Ekinci’nin tutuklanması fikir özgürlüğüne tahammülsüzlüğün göstergesi olduğu gibi, çetelere laf söyletmemenin tezahürüdür.

İfade özgürlüğü Anayasa ile güvence altına alınmış insan haklarından olmasına ve toplumun her kesiminden bireylerin özgürce fikirlerini ifade etme ve protesto hakları olduğu halde bilim insanı üyemiz Prof. Dr. Cenap Ekinci’nin attığı tweet nedeniyle tutuklanması antidemokratik bir uygulamadır ve kabul edilemez bir durumdur. Bu yaklaşımı kınıyor ve meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”