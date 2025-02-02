Dev takas: Lakers, Davis'i Mavericks'e gönderip Doncic'i kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers, Anthony Davis’i Dallas Mavericks’e göndererek takas karşılığında Luka Doncic’i kadrosuna kattı.

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NBA’in internet sitesindeki habere göre Lakers, Anthony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkı karşılığında Mavericks’ten Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris’i kadroya dahil etti.

Üç takımın dahil olduğu sezonun takasında Utah Jazz’sa Lakers’tan Jalen Hood-Schifino’yu transfer ederek iki adet 2025 ikinci tur draft hakkı aldı.

Doncic büyülüyor

Mavericks’in 2018 draftında 1’inci tur 3’üncü sıradan seçtiği 25 yaşındaki Doncic, lige adım attığı günden bu yana etkili performansıyla adından söz ettirdi.

NBA’de 5’er kez all-star ve sezonun en iyi 5’ine seçilen Doncic, 2019’da yılın çaylağı, geçen sezonsa sayı kralı oldu.

Normal sezonlarda 28,6 sayı, 8,7 ribaunt ve 8,3 asist ortalamalarıyla mücadele eden Doncic, Mavericks’i geçen sezon NBA finaline taşıdı.

Davis, Lakers’a bir NBA şampiyonluğuyla veda etti

Anthony Davis, 2012 draftının ‘1’ numarası olarak NBA’e geldikten sonra ligin en başarılı uzun oyuncuları arasına girdi.

Lakers formasını 2019’da giymeye başlayan Davis, takımıyla birer kez NBA ve NBA Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kariyerinde 10 kez all-star seçilen 31 yaşındaki Davis, NBA’de maç başına 24,2 sayı ve 10,7 ribaunt üretti.

NBA’de dört kez sezonun en iyi 5’ine ve üç defa sezonun en iyi savunma 5’ine giren Davis, üç kez de blok kralı oldu.