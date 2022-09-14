Dev kuklalar bugün sokağa iniyor: Bread and Puppet İstanbul Bienali’nde

Dünyaca ünlü kukla ve gösteri sanatları topluluğu ‘Bread and Puppet Theater’ 17. İstanbul Bienali kapsamında dört gösteri yapacak. 14-17 Eylül tarihleri arasındaki gösteriler herkese açık ve ücretsiz.

Fotoğraflar: IKSV

17. İstanbul Bienali için Türkiye’ye gelen Bread and Puppet (Ekmek ve Kukla) tiyatro grubu 1962 yılında New York’da Peter Schumann tarafından kuruldu. Alışılmışın dışındaki gösterileriyle protest sanatın önemli temsilcilerinden olan grup ‘sanatın sokakta ve herkesin ulaşabileceği şekilde var olması gerektiğine‘ inanıyor.

Bir kukla gösterisinden fazlası

Geçtiğimiz hafta Bienal kapsamında atölyeler düzenleyen grup İstanbul’da kukla sanatını sokağa taşıyor. Bir festival havasını andıran yürüyüşler de gösterilerinin bir parçası.

Bread and Puppet’ın gösterilerine Türkiye’nin önde gelen Karagöz ustası Cengiz Özdek de ‘Çöp Canavarı’ oyunuyla eşlik edecek.

Topluluğun üyelerinden John Bell’in kuklacılık, sokak performansları ve eylemcilik sergisi de Bienal kapsamında Barın Han’da olacak.

Devasa kuklalarıyla ve hazırladıkları sahneleriyle izleyenleri bambaşka diyarlara götüren grubun gösterilerine 14 – 17 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Gösteri takvimi

14 Eylül saat 18.30 Santralİstanbul’da yürüyüş, saat 19.00’da amfi tiyatroda gösteri

15 Eylül saat 18.30 Küçükçekmece Göl kenarında yürüyüş, saat 19.00’da amfi tiyatroda gösteri

16 Eylül saat 18.45 Müze Gazhane’de yürüyüş, saat 19.00’da gösteri

17 Eylül saat 18.45 Müze Gazhane’de yürüyüş, saat 19.00’da gösteri