‘Deterjan Pazarı’ soruşturması: İki kişi tutuklandı

‘Deterjan Pazarı’ adlı ‘saadet zinciri’ benzeri yapının gözaltına alınan sekiz yöneticisinden ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma, sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Zincirin reklam filmlerinde Öykü Çelik, Melek Baykal, Onur Büyüktopçu gibi isimler de boy göstermişti. ‘Saadet zinciri’ benzeri yapının çöktüğü 11 Ağustos’ta kamuoyuna duyurulmuştu.

Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı öne sürülürken, ‘zincirin başı’ Süleyman Kocabaş da önce ortadan kayboldu, 12 Ağustos’ta da yedi yöneticiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

AA’nın aktardığına göre bugün sekiz şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında firma sahibi Kocabaş’ın da yer aldığı sekiz şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden, Kocabaş’ın da bulunduğu iki zanlı tutuklandı, üç zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından, üç zanlıysa mahkemenin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.