Destici, AKP’nin ‘seçim taslağı’nı beğenmemiş: Bu haline oy vermem

Cumhur ittifakı bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, AKP’nin hazırladığı seçim yasası taslağında beğenmediği maddeler olduğunu belirterek, “İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem” dedi.

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası taslağının şubat sonu veya mart ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla şimdiye dek çoktan duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP’yle görüşmeler sürerken uzlaşmak bir yana iki partinin anlaşamadığı maddelerin sayısı artmıştı.

AKP, dar veya daraltılmış bölge, ittifak içi baraj gibi önemli değişiklikler konusunda MHP’yi ikna edemezken, görünürde uzlaşılan tek konu yüzde 10’luk mevcut seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi olmuştu. Öyle ki, AKP’li yöneticiler bahsedilen konularda uzlaşma sağlanamadığı için yasa teklifiyle ilgili ‘çok fazla beklentiye girilmesine gerek olmadığını’ söylemişti.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Destici, şunları kaydetti: “AK Parti ve MHP Türkiye barajını yüzde 7’de tutmaya devam ediyorlar. Bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem. Bu cumhur ittifakından çekileceğim anlamına da gelmesin. İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem…”

Destici şöyle devam etti: “Teklifin içinde beğendiğimiz olması gereken maddeler var. Kastım yüzde 7 maddesine… Ben yüzde 7 maddesine oy vermem…”

Destici, daha önce barajın yüzde 3 olması gerektiğini dile getirmiş, yüzde 5’e de olumlu bakacaklarını söylemişti.