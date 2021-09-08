Derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya’da 11’inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dur, dün sabah ders sırasında aniden fenalaşıp yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Dur’un hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede, cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur’un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Efe Asaf Dur’un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.
Cenaze Kepez ilçesi Mazı Dağı’ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.