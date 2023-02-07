Diken

Yaramazlara biraz batar!

Depremzede: Antakya bitti, yerle bir oldu

AYTUĞ ÖZÇOLAK

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@aytugozcolak

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir depremzedenin anlattıkları şehirdeki vahim tabloyu gözler önüne serdi.

6 Şubat’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Deprem 10 ili vururken Hatay, en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken enkaz altında birçok yurttaşı bulunduğu bildiriliyor.


Diken’e konuşan Sülbiye Çalışır, “Antakya bitti yerle bir oldu. Şehir karanlıklar altında kaldı. Herkesin yuvası dağıldı” dedi.

AFAD ekiplerinin enkazlara yetişemediğini söyleyen Çalışır, insanları gördüğünde dayanamayıp bayıldığını anlattı.

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