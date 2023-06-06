Depremden aylar sonra: Enkazda bir kadının cansız bedeni bulundu

Adıyaman’da bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kadının cansız bedeni bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca ulaşılamayan çok sayıda kişi vardı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) inceleme raporunda da ölüm bildirim sistemine kaydedilmemiş binlerce kişinin olduğu belirtilmişti.

İHA’da yer alan habere göre Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarındaki bir binada yürütülen enkaz çalışmalarında bir cenaze bulundu.

Depremin 122’nci gününde binanın bodrum kısmında bulunan cenazenin 20’li yaşlarında bir kadına ait olduğu öğrenildi.