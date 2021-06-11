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Yaramazlara biraz batar!

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı için bilirkişi raporu hazırlandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’deki depremde yıkılarak 37 kişinin ölümüne neden olan Rıza Bey Apartmanı’na ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

6.6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.


Söz konusu raporda “Binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır” denildi.

Ayrıca projedeki beton malzemesi basınç dayanımının ’20 megapascal’ olarak belirlendiği ancak binadan alınan beton karot numunelerine ilişkin ölçümlerde bu rakamın ‘8,27 megapascal’ çıktığı belirtildi.

‘Yapının daha önce deprem nedeniyle hasar aldığı, bu hasardan sonra projesiz, izinsiz ve kontrolsüz bir tamirat işlemi geçirdiği’ vurgulanarak, bu işlemlerin ‘binanın tamamen yıkılmasında etkisinin olabileceği’ de kaydedildi.

Raporda, binanın tamamen yıkılmasındaki sorumlular ise ‘projeye onay veren merciler’, ‘bina müteahhidi’, ‘izinsiz tadilatı yapan ve yaptıranlar’ ile ‘izinsiz tadilatı tespit etmesine rağmen idari işlem uygulamayan merciler’ olarak gösterildi.  

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