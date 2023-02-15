Depremde hayatını kaybeden DEVA Partili yıllar önce uyarmış

Depremde yaşamını yitiren DEVA Partisi Hatay İl Başkan Yardımcısı Yusuf Yurdal’ın 2020’de depreme karşı önlem alınması için çağrı yaptığı ortaya çıktı.

Yusuf Yurdal. (Twitter)

Yurdal’ın 29 Haziran 2020’de paylaştığı mesaj şöyle: “Hükümet ve belediyeler ortak çalışarak tedbirleri arttırmalı, aksi halde meydana gelecek bir deprem Allah korusun Hatay’ın felaketi olur. İnsan hayatını siyasi çekişmeler uğruna tehlikeye atamayız.”

Hükümet ve belediyeler ortak çalışarak tedbirleri arttırmalı, aksi halde meydana gelecek bir deprem Allah korusun Hatay’ın felaketi olur. İnsan hayatını siyasi çekişmeler uğruna tehlikeye atamayız. #DepremHatay #Hatay pic.twitter.com/hCsL7A4ITU — Yusuf YURDAL (@yusufyurdal) June 29, 2020

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 şiddetli depremde Vural’ın hayatını kaybettiğini şöyle duyurmuştu: “Hatay’dan umutla iyi haberini bekliyordum, ama maalesef… Hatay İl Başkan Yardımcımız Yusuf Yurdal’ı ve kıymetli ailesini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Mekânları cennet olsun.”