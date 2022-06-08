Deprem toplanma alanına da göz diktiler: Çekmeköy’deki park betona gömülecek

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde belediye, yörenin en büyük parkına otopark yapmak için harekete geçti. Park aynı zamanda bölgedeki deprem toplanma alanı.

Parkın yanında bir de kapalı pazar var. Yapılması planlanan otopark için bu pazar da yıkılacak.

Fotoğraf: Çekmeköy Dayanışma Derneği

Dün iş makinaları yıkım işlemi için Mehmet Durul Parkı’na gelmesiyle beraber halk tepki göstermişti. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında arbede yaşanmıştı. Daha sonra vatandaşların parka girişinin engellenmesi için yapılan metal kapı tepkiler üzerine açılmıştı.

Talan için, rant için kapattıkları kapıları açtılar.

Parkımızı yıktırmayacağız. Mücadeleye devam.



Vazgeçmiyoruz! pic.twitter.com/uKWHkT43gu — Çekmeköy Dayanışma Derneği (@ckmkydayanisma) June 7, 2022

Ancak bu sabah erken saatlerde parka yine iş makinaları girdi. Vatandaşlar talana karşı direneceklerini söyledi: “Parkımızı yıktırmayacağız. Mücadeleye devam.”