Deprem toplanma alanına da göz diktiler: Çekmeköy’deki park betona gömülecek

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde belediye, yörenin en büyük parkına otopark yapmak için harekete geçti. Park aynı zamanda bölgedeki deprem toplanma alanı.
Parkın yanında bir de kapalı pazar var. Yapılması planlanan otopark için bu pazar da yıkılacak.
Dün iş makinaları yıkım işlemi için Mehmet Durul Parkı’na gelmesiyle beraber halk tepki göstermişti. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında arbede yaşanmıştı. Daha sonra vatandaşların parka girişinin engellenmesi için yapılan metal kapı tepkiler üzerine açılmıştı.
Ancak bu sabah erken saatlerde parka yine iş makinaları girdi. Vatandaşlar talana karşı direneceklerini söyledi: “Parkımızı yıktırmayacağız. Mücadeleye devam.”