Deprem göçü 3 milyonu aştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 13 milyon 500 bin nüfuslu bölgeden diğer illere göç eden afetzedelerin sayısı 3 milyonu geçti.

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Depremlerin üzerinden 22 gün geçmesine rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş, üyeliğinden istifası dışında hiçbir yetkili istifa etmedi. Son resmi güncellemeye göre 45 bin 89 kişi öldü, 218 kişi tutuklandı.

6 Şubat’taki İki büyük depremin ardından bazıları ölümlere, hasarlı binaların çökmesine, çoğu telaş ve paniğe neden olan 11 bin 20 artçı deprem meydana geldi.

TRT Haber’in aktardığına göre 3,3 milyon kişi bölge dışına çıktı. 800 bin kişi köylerine döndü. 811 bin kişi kara, hava ve demiryoluyla tahliye edildi.