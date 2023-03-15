Deprem bölgesinden ayrılan yabancı gönüllüler Fahrettin Koca’ya soruldu

Deprem sonrası yardım faaliyetlerine ilişkin engelleme girişimleri ve gönüllü ekiplere baskılar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak ve sağlık hizmeti sağlamak için Hindistan’dan gelen 99 kişilik ekibin, 8 Şubat’ta Adana’ya intikal ettiğini hatırltan Şık, şunları ekledi:

*Ekip, İskenderun Devlet Hastanesi’nin arkasındaki Akdeniz Mesleki Teknik Lisesi’ne gönderilmiş ve giriş katını 30 yataklı bir hastaneye çevirerek ilk gün 500 ila 600 hastaya hizmet sunmuştur. Ancak ekibin gelişinin ikinci gününden itibaren iddialara göre; İskenderun Devlet Hastanesi’nin başhekimi Veysel Yıldırım tarafından alanı boşaltmalarını istenmiştir.

*Hastalara hizmet verilen alanı, depo olarak kullanmak isteyen; gelen ekibe baskı uygulayarak gitmelerini talep eden başhekimlik nedeniyle Hindistan gelen ekip 19 Şubat’ta ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Şık, devamında Koca’ya şu soruları yöneltti: