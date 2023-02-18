Deprem bölgesindeki dört ilde ev taşıma ücretine azami sınır

Gaziantep Valiliği’nden sonra Hatay, Şanlıurfa ve Malatya valilikleri de ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş. (Reuters)

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin etkilediği kentlerde evlerini taşımak veya eşyalarını kurtarmak isteyen yurttaşlara nakliye şirketleri fahiş fiyatlar veriyor. Yurttaşlar deprem fırsatçılarına karşı suç duyurusunda bulunuyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Twitter’dan depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, şunları dedi: “İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır.”

Malatya Valiliği’nin açıklaması şöyle: “Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemleri 6 bin lira, diğer ilçeler 8 bin lira, Elazığ 8 bin lira, Kayseri 15 bin lira, Ankara 20 bin lira, İstanbul 30 bin lira olarak belirlendi. Bu rakamlara asansör bedeli dahil olup ayrıca 1000 lira işçilik ücreti de eklenecektir. Belirtilen fiyatlara uymayan firma veya taşıyıcı şahıslar hakkında depremzede vatandaşlarımızın Ticaret Bakanlığı Alo 175 çağrı merkezi numarasından, Alo CİMER 150 iletişim numarası veya Malatya Valiliği Açık Kapı https://www.acikkapi.gov.tr/ adresinden şikayeti halinde cezai işlem uygulanacaktır.”

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu: “Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır.”

Gaziantep Valisi Davut Gül, dün ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıklamıştı.