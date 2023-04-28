Deprem bölgesindeki alacaklarla ilgili zaman aşımı süresi uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini üç ay erteledi.

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BDDK’nin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, 2022 itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 15 Haziran olan son başvuru tarihinin 15 Eylül olarak uygulanması kararı alındı.

Hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2022’ye ilişkin tutarların faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül’e kadar ‘Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Merkez Bankası’ndaki veya fon kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine de karar verildi.