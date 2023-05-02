Deprem bölgesinde devlet hizmeti yükümlülük süreleri kısaltıldı

Deprem bölgesinde görev yapan tabip ve uzman tabiplerin devlet hizmeti yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltıldı.

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1 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerin belirlenen yükümlülük sürelerinin yüzde seksen beşini tamamlayanlar devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelişmeyi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak.”