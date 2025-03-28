Denizlispor 'yok oluyor': Başkan 'süresiz' açlık grevinde

Mali krizle boğuşan bir dönemin köklü Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ‘yok olma‘ tehlikesiyle karşı karşıya. Başkan Erhan Ergil kulüp için süresiz açlık grevine başladı.

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Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’na gelen Ergil, kararı, ‘takımın yok olmasına tepki göstermek’ amacıyla aldığını söyledi.

Ergil şöyle konuştu: “Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim.”

Denizlispor başkanı ‘tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese karşı’ olduğunu kaydetti.

Bir dönem Süper Lig’de de mücadele eden Denizli ekibi, 2002-2003 sezonuna UEFA Kupası’nda dördüncü tura kalmış, bu kulüp tarihinin Avrupa’daki en büyük başarısı olmuştu.

Kulüp şu an TFF 3’üncü Lig 4’üncü grupta mücadele ediyor.