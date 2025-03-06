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Yaramazlara biraz batar!

Denizli'de sahte MİT'çi dolandırıcılıktan tutuklandı

Denizli’de kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan ve dolandırıcılıktan yakalanan kişi tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

Jandarma, Denizli başsavcılığı koordinesinde kendini MİT mensubu olarak tanıtarak insanlardan para toplayan A.K.’nin (43) yakalanması için çalışma başlattı.


Merkezefendi ilçesindeki fabrikada işçi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada askeri üniforma, el telsizi, cep telefonu ve jandarma amblemli anahtarlık ele geçirildi.

Zanlı A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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