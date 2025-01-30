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Yaramazlara biraz batar!

Sahte kimliğine 'başkomiser' yerine 'başkomser' yazınca yakayı ele verdi

İstanbul’un Esenler ilçesindeki denetimlerde sahte polis kimliğine ‘başkomiser’ yerine ‘başkomser’ yazdığı farkedilen düzenbaz tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Esenler polisi, Tuna Köprüsü’nde 23 Ocak’ta bir otomobili durdurdu. Sürücü Mustafa Y., ehliyet, kimlikle aracının ruhsatını isteyen polislere ‘başkomiser’ olduğunu belirtti.


Ekipler, polis kimliğinde ‘başkomiser’ olarak yazılması gereken rütbenin ‘başkomser’ yazıldığını fark etti.

Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.

Otomobilde, iki sahte polis kimliğiyle ‘başkomiser’ rütbesi takılı yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin ‘tehdit, hakaret ve kasten yaralama’ gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

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