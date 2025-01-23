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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da sahte hakim gözaltında: Bir cübbeye el konuldu

Ankara’da kendisini hakim olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Çankaya ilçesinde kendisini ‘idari yargı hakimi’ olarak tanıtan bir kadının danışmanlık adı altında avukatlık yaptığı ihbarı üzerine Ankara başsavcılığı soruşturma başlattı.


Polis, kendisini hakim olarak tanıtan D.Ş. ve ofisin ‘kurucu müdürü’ olduğunu iddia eden erkek arkadaşı U.A’yı gözaltına aldı.

Ofisteki aramada bir ruhsatsız tabancayla şarjör, altı fişek, bir hakim cübbesi ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Zanlıların mağdurlara ‘davalarınızı kazandırırız’, ‘işe koyarız’ ve ‘iş çözeriz’ gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

D.Ş. ve U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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