Diyarbakır'da sahte diş doktoru: 'İndirimli tedavi' diyerek hastaları dolandırdı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde kendisini diş doktoru olarak tanıtan ve hastalardan tedavi için para alan bir şüpheli tutuklandı.

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Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Ergani Caddesi’nde kendisini diş doktoru olarak tanıtan V.A, kayıt dışı bir klinik açtı ve vatandaşlara indirimli diş tedavisi hizmeti vereceğini duyurdu.

İndirimli diş tedavisinden yararlanmak isteyen yaklaşık 30 kişi, kliniğe başvurdu ve hizmet için ücret ödedi.

Daha sonra tedavi görmeyen hastalar, doktordan şikayetçi oldu.

Emniyetin yürüttüğü çalışmalar sonucu V.A’nın hekim olmadığı ve kayıt dışı klinik açtığı belirlendi.

Şüpheli, hastalardan aldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.