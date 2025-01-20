Sahte MİT'çi tutuklandı

Şanlıurfa’da gözaltına alınan sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu tutuklandı.

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MİT, jandarma ve Şanlıurfa başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla kendini MİT mensubu olarak tanıtan M.P. yakalandı.

​M.P.’nin bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MİT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskıyla para ve altın aldığı belirlendi.

M.P. gözaltına alınırken, adresindeki aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge bulundu.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.