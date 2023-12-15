Denizli’de madende göçük: İki ölü, bir yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Denizli’de maden ocağında göçük meydana geldi

Karaismailler Mahallesi’nde bulunan krom madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük nedeniyle üç kişinin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden Rıfat Salman kurtarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan’ın cenazeleri, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.