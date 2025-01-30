Denizli'de işçi servisi devrildi: En az dört ölü, 19 yaralı

Denizli’de işçi servisi devrildi. İlk belirlemelere göre en az dört kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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Pamukkale ilçesindeki cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Koyun idaresindeki midibüs, Irlıganlı Mahallesi’nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre dört kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kaza yerinden yetkililerden bilgi alan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun “Yaralı vatandaşlarımızından dördünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini aldık” dedi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Sürücü Koyun’sa jandarma ekiplerince gözaltına alındı.