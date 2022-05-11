Denizli’de iki kadının yüzüne kezzap atan erkek tutuklandı

Denizli’de otelde konakladıkları sırada yüzlerine kezzap atılan iki yabancı uyruklu kadın hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: Diken

Jandarma, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde 9 Mayıs’ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu S.K. (27) ile Kırgızistanlı S.K.’nin (23) kezzapla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, fail olarak belirlediği Ö.G.’nin (44) Aydın’da olduğunu tespit etti.

Zanlı, operasyonla yakalanarak kente getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüz ve gözlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılan kadınlardan durumu ağır olan S.K. İzmir’e sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Kırgızistanlı S.K.’ninse Denizli’de tedavisi sürüyor.

Öte yandan, otelin güvenlik kameraları, zanlının lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve bir süre sonra koşarak otelden uzaklaştığı anları kaydetti.