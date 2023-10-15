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Yaramazlara biraz batar!

Denizli’de dere yatağında elleri ve ayakları bağlanmış erkek cesedi bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Korucuk Mahallesi Çürüksu Deresi yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.


Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin elleri ve ayakları bağlanmış, silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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