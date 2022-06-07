Denizli’de bir kadın eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Diken

Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak’taki bir evden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evde yaşayan İ.E.’nin (18) kapının önünde kafasından ve göğsünden tabancayla beş el ateş edilerek vurulduğu ve öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, genç kadının olay yerinden kaçtığı belirlenen eşi F.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İnşaat ustası F.E.’nin ‘kasten yaralama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.

Kadının iki aylık kız bebeğinin olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Olayın ardından bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

AA’nın aktardığına göre İrem E., 22 Ekim 2021’de savcılığa başvurusu sonrası eşi F.E. hakkında uzaklaştırma tedbiri aldırdı. Üç gün sonraysa kadının yeni başvurusu üzerine tedbir 27 Ekim 2021’de kaldırıldı.