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Yaramazlara biraz batar!

Denizdeki poşeti aldı; içindeki madde patlayınca kolu koptu


Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişinin, denizde bulduğu poşetteki maddenin patlaması sonucu kolu koptu.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre arkadaşıyla balık avlamak için tekneyle Yanıklar Mahallesi’ne giden Tugay Gürtekin (55), denizde gördüğü siyah poşeti aldı.


Poşeti açtığı sırada meydana gelen patlama sonucu Gürtekin’in sağ kolu dirsek altından koptu.

Tekneyle kıyıya ulaştırılan Gürtekin, Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin poşetteki patlayıcı maddenin ne olduğunu ve bölgeye nasıl geldiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

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