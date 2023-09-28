Denizde kadın cesedi bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde bir kadın cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 25 Eylül’de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.Y’nin (17) çantasının Kandıra ilçesindeki Pempe Kayalar mevkisinde bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kefken açıklarında su üstü ve altında yaptıkları taramada kadın cesedi buldu.
İncelemelerin ardından otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin kimliğinin henüz belirlenemediği ancak A.Y’ye ait olabileceği değerlendiriliyor.
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