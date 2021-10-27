Denizde düşürdüğü alyansı plajda, kumların arasında bulundu

Britanya’ya bağlı Guernsey Adası sahilinde yüzerken alyansını düşüren bir kişi, aile ve arkadaşlarıyla araması sonucunda zoru başardı; yüzük bulundu.

Fotoğraf: Shane Le Page

Tim Langlois (42) cumartesi akşamı sahilde bir arkadaşının doğum gününü kutladıkları sırada denize girdi. 16 yıldır parmağında olan alyansı elinden düştü. Karanlıkta aramanın çok anlamlı olmadığını bildiği için üzgün bir şekilde denizden çıktı. Denizde düşürülen bir yüzüğün bulunması neredeyse imkansızdı bir de karanlıkta düşürünce umudu iyice azalmıştı.

Ancak yine de ertesi gün ailesi ve arkadaşları alyansı aramaya gitti. Yüzük, Langlois’in yüzdüğü yere 5-6 metre mesafede, sahilde kumların arasında bulundu. Langlois’in akrabalarından Shane Le Page metal dedektörüyle buldu.

Alyansını görünce gözlerine inanamadığını söyleyen Langlois, “Ben gündüz çalıştım akşam sahile çağırdılar. Eşim düğünümüzde kiliseye girerken çalan şarkı çalıyordu. Lunaparka götürülen çocuklar gibi sevindim. Denizde düşürdüğüm alyansım kumsalda bulundu. Shane bir melek gibi imdadıma yetişti” dedi.

Shane Le Page ise, “Sahile vurduğu için şanslıydık. Biraz içgüdülerimin sesini dinleyerek aradım ve buldum. Böyle manevi değeri olan bir şeyi sahibine verebildiğim için ben de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.