Deniz Zeyrek: ‘Sulu’ haram ama KDV ve ÖTV’si helal!

Sadece 2021’de alkollü içkilerden 22,7 milyar TL vergi toplanmış. 2010 yılında bir litre alkolde 51,48 liralık bir ÖTV varken, 27 Mayıs 2022’de bu rakam 602,48 liraya çıkmış. Anlayacağınız alkolden alınan ÖTV miktarı sadece 12 yılda yüzde 1070 artmış. 2006’da Türkiye’de tahsil edilen her 100 liralık ÖTV’nin 5 lirası alkollü içkilerden geliyorken, 2021’de bu rakam 11 liraya çıkmış. Yani alkollü ürünlerin vergi gelirleri içindeki katkısı yüzde 120 artmış. Muhafazakâr iktidarımıza göre sulu haram ama KDV ve ÖTV’si helal! Muhafazakâr iktidarımızın suluyla işi olmaz ama suludan gelen vergi gelirlerini tepe tepe harcarlar!

Deniz Zeyrek’in yazısı