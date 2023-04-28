Deniz Zeyrek: Soğan cücüğü mü Nebati mi?

Nureddin Nebati bir konuşmasında muhalefet için “Bir soğanla seçim alacaklarını zannettiler” demiş. Ancak yanılmış. Bir soğan, hele hele cücüğü, Anadolu insanı için her türlü nebattan da Nebati’den de daha kıymetli ve vazgeçilmezdir: Ekmek gibi, su gibi… Eğer Anadolu insanı soğana, soğanın cücüğüne ulaşamaz hale gelmişse, gözü başka nebat da Nebati de görmez. Şuraya yazıyorum: Soğana ulaşamayan bir Mersinliye “Ucuza soğan mı istersin, Nebati’nin vekiliniz olmasını mı” diye sorsanız, iddia ediyorum, “Ucuz soğan” der.
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