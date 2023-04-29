Deniz Zeyrek: Skandal açıklamalar yarışması

İktidarın propagandasını yapmak, milletvekili adayı olarak sahaya çıkan bakanlara düştü. Onlar da üstlerindeki ağır yükten olsa gerek, tuhaf çıkışlarla hata üstüne hata yapmaya başladı.

En ilginç olay Osmaniye’de yaşandı. Üzerinde Aile ve Sosyal Yardımlardan sorumlu Bakan Derya Yanık’ın fotoğrafı olan bir AK Parti propaganda aracının AFAD’a ait yardım kolilerini parti yardımı gibi vatandaşlara dağıttığı ortaya çıktı. AK Parti teşkilatı da Bakan Yanık da konuyu yalanlamaya çalışsa da somut ve net görüntülerden kaçamadılar.

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İkinci skandal açıklamalar, kendisi istemediği halde zorla Şanlıurfa milletvekili adayı yapılan ve şehirde tepkiyle karşılaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, tek açıklamada üç çam devirdi.

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Bakanların skandal açıklamalar yarışmasına en son dahil olan İçişleri Bakanı oldu. Kendisinin veciz sözleri de şöyle: 14 Mayıs batının Türkiye’yi tasfiye etme planıdır. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir.

Deniz Zeyrek’in yazısı