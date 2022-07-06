Deniz Zeyrek: Seçimleri kim kazanır? Boş Tencere Partisi

İktidarın karşısında muhalefeti de besleyen büyük bir parti yaratılıyor: “Boş Tencere Partisi”

Boş tencere sayısı arttıkça iktidarın oyları azalıyor.

İktidar, ekonomi konusunda bu “vurdumduymaz” tavrını sürdürürse ve ülkede boş tencere sayısı bu şekilde artmaya devam ederse, yüzde 30’ları rüyasında görecek.

(Zaten son gördüğüm Yöneylem’in -Haziran’da 27 ilde 169 noktada 2704 kişiyle yapılmış- araştırmasında AK Parti oyları yüzde 27,1 çıkmış ve CHP’nin altına inmişti.)

“Seçimleri kim kazanır” diye soran okuyucularıma toplu yanıt vermek istiyorum: “Boş Tencere”

Deniz Zeyrek’in yazısı