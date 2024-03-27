Birincisi Shamsidin Fariduni (Şemseddin Feriduni): 20 Şubat 2024 günü Moskova’dan İstanbul’a gelmiş. 21 Şubat’ta Fatih’te bir otele yerleşmiş. 27 Şubat’ta otelden ayrılmış. 2 Mart’ta da İstanbul’dan Moskova’ya uçmuş.

İkincisi Saidakram Rajabalizoda (Saidekrem Recebalizade): 5 Ocak 2024’te İstanbul’a gelmiş. Aynı gün otele yerleşmiş. Otelden 21 Şubat’ta ayrılmış. 2 Mart’ta da İstanbul’dan Moskova’ya uçmuş.

İki isimle ilgili daha detaylı bilgiyi duayen gazeteci Murat Yetkin’in Yetkin Report’ta yayınlanan makalesinde bulabilirsiniz.

Mesela iki isim de binlerce otelin yer aldığı İstanbul’da Fatih’i hatta Fatih’te de aynı oteli seçmiş.

Böyle bir durumun tesadüf olma ihtimali var mı?

Elbette yok. Zaten tesadüf de değil.

Hem Feriduni hem Recebalizade IŞİD terör örgütünün Horasan koluna mensup iki terörist.

Moskova’da göz kırpmadan 133 kişiyi tarayıp koca konser alanını yakacak kadar gözleri dönmüş insanlar.

Düşünsenize, Recebalizade yaklaşık iki ay, Feriduni ise 11 gün aramızda dolaşmış. Binlerce turistin gittiği mekanlarda turist gibi dolaşmış. Herkesin gittiği lokantalarda yemek yemiş, sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşmışlar. Tıpkı 13 Kasım 2022’de İstiklal Caddesi’ni kana bulayan Suriyeli teröristler gibi.

Deniz Zeyrek’in yazısı