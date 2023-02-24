Deniz Zeyrek: RTÜK trollerin işaretiyle ceza yağdırıyor

İktidar, bütün eleştirilere rağmen afetle mücadeleden esirgediği kaynakları, kendi hakkında “olumlu kanaat oluşturma”, muhalefete, gazetecilere, akademisyenlere “saldırma, göz dağı verme, itibarsızlaştırma” amacıyla sosyal medya trollerine akıtmaya devam ediyor. RTÜK de trollerin işaretiyle gerçekleri halka duyurmaya çalışanlara ceza yağdırıyor. Halk TV ve Tele 1’le birlikte cuma geceleri Doğan Şentürk moderatörlüğünde Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Nevşin Mengü’nün katılımıyla Fox TV’de yaptığımız Orta Sayfa programına da para cezası verildi. Gerekçesi ne biliyor musunuz? “Özgürce kanaat oluşturmayı engellemek.” Ne diyebilirim ki? İktidar “Özgürce kanaat oluşturmak” derken kendisiyle ilgili “Olumlu kanaat oluşturmayı” anlıyor. Ancak vicdanı olan insanların gerçek kanaatini oluşturacak acı gerçekler de gün gibi ortada duruyor! O zaman gerçeği aramaya, paylaşmaya, yaymaya ve afetzedelerle dayanışmaya devam!

Deniz Zeyrek’in yazısı