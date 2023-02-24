Deniz Zeyrek: RTÜK trollerin işaretiyle ceza yağdırıyor

İktidar, bütün eleştirilere rağmen afetle mücadeleden esirgediği kaynakları, kendi hakkında “olumlu kanaat oluşturma”, muhalefete, gazetecilere, akademisyenlere “saldırma, göz dağı verme, itibarsızlaştırma” amacıyla sosyal medya trollerine akıtmaya devam ediyor. RTÜK de trollerin işaretiyle gerçekleri halka duyurmaya çalışanlara ceza yağdırıyor. Halk TV ve Tele 1’le birlikte cuma geceleri Doğan Şentürk moderatörlüğünde Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Nevşin Mengü’nün katılımıyla Fox TV’de yaptığımız Orta Sayfa programına da para cezası verildi. Gerekçesi ne biliyor musunuz? “Özgürce kanaat oluşturmayı engellemek.” Ne diyebilirim ki? İktidar “Özgürce kanaat oluşturmak” derken kendisiyle ilgili “Olumlu kanaat oluşturmayı” anlıyor. Ancak vicdanı olan insanların gerçek kanaatini oluşturacak acı gerçekler de gün gibi ortada duruyor! O zaman gerçeği aramaya, paylaşmaya, yaymaya ve afetzedelerle dayanışmaya devam!
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Ahmet Hakan ‘görevinin başında’: Ekşi Sözlük’ün kapanmasından pek memnun
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremlerin ‘kitabını’ yazmak için depremzedelerden acılarını paylaşmasını isteyince Twitter’da topa tutuldu.
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Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakim: Beş dakikada bir karar veriyor
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Kızılay başkanı, barınma sorununda topu AFAD’a attı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem sonrası kuruma gelen eleştirilere aynı günde hem Hürriyet hem Habertürk’e konuşarak yanıt verdi.
Depremzede dokuz çocuk tarikatın Kuran kursundan çıktı
Depremde babalarını kaybeden dokuz çocuk annelerinden alınarak İsmailağa Cemaati’ne yakın Sakarya’daki kuran kursuna yerleştirildi.