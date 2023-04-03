Deniz Zeyrek: Onlara her şey güllük gülistanlık

Peki bütün bunlar yaşanırken iktidar, ya da açıktan söyleyelim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Elinde topladığı bütün yetki ve gücü bu sorunları çözmek için mi kullanıyor? Elbette hayır! Buna ne gerek var ki? Zira kendileri, yakınları ve destekçileri hayatlarından son derece memnun. Hayat onlara güzel. Devletin imkanlarıyla onlara her şey güllük gülistanlık. Tasarruf etmiyorlar: Korumalar arttıkça artıyor, milyonlarca dolarlık araçlarla dolu konvoylar uzadıkça uzuyor. Bürokrasi eliti ekstra maaşlara doymuyor. Darphane sürekli para basarak onlara çalışıyor sanki! Bir yılda sadece 500 milyon adet 200 liralık kağıt para basılmış (100 milyar lira ediyor). Devletin imkanları, kaynakları kredi garanti fonu ve ihalelerle “servet transferi” yoluyla yandaş şirketlerin kasalarını doldurmaya devam ediyor. Deprem felaketi dahi yandaş şirketler için rant kaynağına dönüştü.

Deniz Zeyrek’in yazısı