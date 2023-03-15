Deniz Zeyrek: Muhalefet, kendi alternatif modellerini de anlatmalı

Son birkaç cümle de muhalefet için: Muhalefet liderleri, deprem konusunda iktidarın eksikleri, yanlışları, ihmalleri ve suiistimalleri konusunda çok önemli tespitler yapıyorlar. O tespitlere katılmamak mümkün değil. Muhalefetin ihaleler konusunda da önemli uyarıları var. Ancak tespit yapmakla, uyarmakla yetinmemeliler. Kendi alternatif modellerini de net ve anlaşılır bir şekilde insanlara anlatmalılar. Konut yapmaya değil, mevcut iktidarın modeli ve aceleciliğiyle riskli konut yapmaya karşı olduklarını göstermeliler. Aksi takdirde halk tercih yaparken başını sokacak konutlar yapanlarla onlara karşı çıkanlar gibi iki kategori belirler ve konut yapacak olanı tercih eder. Benden söylemesi!
SON HABERLER
Bütçede 2006’dan bu yana en yüksek aylık açık
Bütçe dengesi şubatta 170,6 milyar TL açık verdi. Bu, 2006 yılından bu yana en yüksek aylık bütçe açığı oldu.
HDP’den AYM’ye yeni başvuru: Davayı seçim sonrasına bırakın
1 Nisan’da sözlü savunma yapmaya hazırlanan HDP, AYM’ye bir kez daha başvurarak kararın seçim sonrasına bırakılmasını istedi.
Bianet editörü Aren Yıldırım gözaltına alındı
Bianet’in Kürtçe yayını bianet Kurdî editörü Aren Yıldırım, bu sabah 6:00’da İstanbul Üsküdar’daki evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Konut satışlarında deprem düşüşü
Türkiye genelinde konut satışları şubatta deprem etkisiyle 80 bin 31 olarak Mayıs 2021’den beri en düşük seviyeye indi.
AKP’de Yanık ve Zengin hedefte: Parti yönetimine sessizlik talimatı
Derya Yanık ve Özlem Zengin tepki gösterirken parti yönetiminin 6284 hakkında görüş bildirilmemesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.
Amelie sandığınız kadar masum olmayabilir: KGB ajanı mı?
Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet’nin 22 yıl önce sinemaya kazandırdığı ‘Amelie’nin aslında garson değil, Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisi KGB tarafından işe alınan bir casus olduğunu açıkladı.
Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinden Musevi öğrencilere Nazi selamı
Futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine karşı Nazi selamı verildiği iddia edildi.
‘Sahadayım’ mesajı veren belediye başkanı eleştirilere katlanamadı
Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentteki su baskınlarında eleştiri yapanları yorumlarını gizleyerek susturmaya çalıştı.
Adıyaman ve Şanlıurfa’da sel: Beş kişi hayatını kaybetti
Adıyaman ve Şanlıurfa’da sağanak yağmur sonrası oluşan selde toplam beş kişi hayatını kaybetti.
Beş yunusun öldüğü Marmaris’teki yunus parkı kapatıldı
Yunuslara Özgürlük Platformu, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Onmega Yunus Gösteri ve Terapi Merkezi’nin kapatıldığını duyurdu.