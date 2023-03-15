Deniz Zeyrek: Muhalefet, kendi alternatif modellerini de anlatmalı

Son birkaç cümle de muhalefet için: Muhalefet liderleri, deprem konusunda iktidarın eksikleri, yanlışları, ihmalleri ve suiistimalleri konusunda çok önemli tespitler yapıyorlar. O tespitlere katılmamak mümkün değil. Muhalefetin ihaleler konusunda da önemli uyarıları var. Ancak tespit yapmakla, uyarmakla yetinmemeliler. Kendi alternatif modellerini de net ve anlaşılır bir şekilde insanlara anlatmalılar. Konut yapmaya değil, mevcut iktidarın modeli ve aceleciliğiyle riskli konut yapmaya karşı olduklarını göstermeliler. Aksi takdirde halk tercih yaparken başını sokacak konutlar yapanlarla onlara karşı çıkanlar gibi iki kategori belirler ve konut yapacak olanı tercih eder. Benden söylemesi!

Deniz Zeyrek’in yazısı