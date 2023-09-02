Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu’nun göremediği

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel tesislerinde altı meslektaşımızla buluşmuş. Neler konuşulduğunu, SÖZCÜ Muhabiri Başak Kaya’nın haberinden okudum. Bazı cümlelerin altını çizdim ve o açıklamalarla ilgili kendi yorumumu sizinle paylaşmak istiyorum:

“Seçimi sığınmacılar kazandı”

Kemal Bey tartışmayı hâlâ “seçimi kim kazandı” üzerine inşa etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu: Seçimi kendisi kaybetti. Muhalif vatandaş seçim kaybedildiği için hayal kırıklığı yaşıyor.

“‘Adayları şimdiden konuşacağız ya da konuşmayacağız’ demek doğru değil. İttifak olup olmayacağı zamanı yeri geldiğinde oturulur konuşulur.”

Daha önce de yazmıştım: Muhalefet orta yolu bulup karar verene kadar iktidar atı alıp Üsküdar’ı geçiyor. Cumhurbaşkanlığı adayı açıklanmadan önce de aynısı olmuştu. Muhalefet adayını geç açıkladığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan propaganda döneminde kendilerine tur bindirmişti. Yerel seçimlerde de muhalefet karar verip adayları belirleyene dek iktidar kampanyalarda hayli yol almış olacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı