Deniz Zeyrek: Kendi adamınız sizi dinlemezken halk sizi niye dinlesin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını açıklayarak Pandora’nın kutusunu açtı. Kamuoyu baskısı üzerine mal varlığını açıklamak zorunda kalan AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok’un Monaco Prensliği’nin iki katı büyüklükte bir arazinin ve onlarca rezidans ile ofisin sahibi olduğunu öğrendik. Biz Altınok’un servetini konuşurken ve her yerden insana “derler” dedirten iddialar gelmeye devam ederken, daha önce “bir ev bir araba biraz borç” diyen İstanbul adayı Murat Kurum da mal varlığını resmi olarak açıkladı. Kurum’un mal varlığından iki şey öğrendik: 1- Kendisi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Merkez Bankası’na ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güvenmiyor. O nedenle çekirdek aile olarak nakit varlıklarını döviz ve altın olarak tutuyor (Nakit hesabında sadece 200 bin lirası olan Kurum’un 3 milyon 300 bin lira tutarında altını, 55 bin doları ve 40 bin Euro’su varmış). 2- Kurum, bundan 8 ay önce 22 Milyon liraya (o günün kuruyla 846 bin dolar- bugünün kuruyla 28 milyon lira) Kağıthane’de bir ev almış. Ev için 8 milyon lira ödemiş, 14 milyon lira da eşinin üzerine borçlanmış. Şimdi gelin bu iki maddeyle ilgili fikir yürütüp sorular soralım. – İlk maddeyle ilgili sorum Mehmet Şimşek’e: Kendi adamınız sizi dinlemezken halk sizi niye dinlesin? – İkinci maddeyle ilgili sorularım ise Murat Kurum’a: 1- Konut aldığınız proje 2020 yılında siz Çevre ve Şehircilik Bakanı’yken size bağlı olan TOKİ’nin devrettiği bir arazide mi kuruldu? 2- Söz konusu konut projesi için Çevre Etki Değerlendirme raporu gerekti mi? Gerektiyse “Olumlu” raporu kim tarafından imzalandı. 3- Eşinizle birlikte kamu görevlisi olarak maaşlı çalışmaktaydınız. Konutlarınızın tamamını Bakan olduğunuz 2018 yılından itibaren edindiğiniz anlaşılıyor. Çalışma süreniz ve maaşlarınızla satın aldığınız gayrimenkuller ve mevcut nakit/altın varlıklarınız arasındaki dengesizliği nasıl açıklıyorsunuz? 4- Eşiniz RTÜK yöneticisi, siz milletvekili maaşı alıyorsunuz. Belediye Başkanı seçilirseniz de maksimum 200 bin lira geliriniz olacak. 14 Milyon liralık borcu ne kadar zamanda ve hangi gelirinizle ödemeyi düşünüyorsunuz?

Deniz Zeyrek’in yazısı