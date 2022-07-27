Deniz Zeyrek: Kamu bankaları bu defa biraz frene basmış

Bugünlerde bankalardan işletme, konut, tüketici kredisi alamamaktan yakınanlar bize mesajlar gönderiyor. Aralarında yatırım ya da ticaret yapmak isteyen iş insanları, ev ya da araba almak isteyen vatandaşlar, borçlarını kapatmak için kredi çekmeye çalışan yurttaşlar var. Geçmişte Kamu Garanti Fonu üzerinden kredi musluklarının sonuna dek açan kamu bankaları bu defa biraz frene basmış. Haliyle önlerinde ciddi bir talep birikmiş. Onlar da bir taraftan bu talepleri kılı kırk yararak karşılamaya çalışıyorlar, diğer taraftan birçok talebi de karşılıksız bırakıyorlar. Özellikle sanayi üretimini desteklemek için verdikleri kredileri fatura karşılığı veriyorlar. Yani bir sanayici bir yatırım ya da satın alma için kredi talep ediyorsa, banka alınacak malın ya ta yapılacak yatırımın faturasını alıp doğrudan tedarikçiye parayı yatırıyor. Bu arada iş dünyasının TL’ye geçmesi için bankalardaki döviz mevduatlarının TL’ye çevrilmesi için büyük bir baskı var. BDDK bankaları sıkıştırıyor, bankalar mevduat sahiplerini arıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı