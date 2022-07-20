Deniz Zeyrek: Israra devam, o da olur Kemal Bey!

Öğrencilerin KYK faizleri sorunu hallolunca, bizlere EYT’lilerin mesajı yağmaya başladı. Çok ilginçti, çoğu “Kemal Bey’e Meral Hanım’a baskı yapın. Onlar üstüne giderse hükümet yapar” görüşünü dile getirmişti. Kılıçdaroğlu da önceki gece “EYT… Loading (yükleniyor)” mesajı paylaştı. 2023’te yapılacak seçimler öncesinde daha çok benzer durum yaşayacağız. O nedenle bugünkü yazımın başlığını “EYT de olur Kemal Bey” olarak belirledim. Israra devam, o da olur Kemal Bey!
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