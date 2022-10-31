Deniz Zeyrek: İktidarın yarattığı sanal algı gerçeğe dönüşebilir

Bu atmosfer o kadar etkili oluyor ki 4-5 ay önce başkentlerine “Türkiye’de iktidar değişikliği olabilir, yeni döneme hazırlıklı olalım” tarzı telgraflar gönderen büyükelçiler, bugün “Hava değişiyor, muhalefet yetersiz kalıyor, durum ortada” tarzı cümleler kurmaya başlamış. Muhalefet partileri, üşüyen kirpiler gibi kendi aralarındaki mesafeyi bulmakla uğraşmaya devam ederken, seçim sathı mailine girildiğinde durum kendileri için daha da zorlaşabilir. Muhalefet liderlerinin bir an önce durumun ciddiyetini fark edip, kendi aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp etkili bir şekilde sahaya inmesi şart. Aksi takdirde vatandaş birbirleriyle, birbirlerinin adaylarıyla uğraşıp duran muhalefete sırt çevirir ve iktidarın yarattığı sanal algı gerçeğe dönüşebilir. Benden söylemesi!

Deniz Zeyrek’in yazısı