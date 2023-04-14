Deniz Zeyrek: İktidar ‘vaat makamı’ değildir

Daha önce defalarca yazıp söyledim. Bugün bir kez daha kalın bir çizgiyle altını çiziyorum: Muhalefet seçim kampanyasında vaat açıklayabilir. Ancak iktidar “vaat makamı” değildir. İktidar yapar ve halkın hizmetine sunar. Erdoğan 2018 Haziranı’ndan bu yana bütün yetki ve güce sahip. “Yapacağım” dediği her şeyi 21 yılda, özellikle de son 5 yılda zaten yapmış olması gerekiyordu. İşte bu yüzden Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyası adeta ölü doğmuş gibi. Değişim için “doğru zaman” zaman olduğu doğrudur. Ancak insanlar “değişim” beklerken 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın hala “doğru adam” olduğu konusunda şüphelerim var.
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