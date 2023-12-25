Deniz Zeyrek: İktidar her zamanki gibi şehitlerimiz üzerinden siyasi çıkar elde etme yolunu seçti

Millet kenetlendi ama siyaset her zamanki gibi bunu başaramadı.

Ortak bir bildiri yayınlamayı dahi başaramadılar.

CHP, bildiriden önce TBMM’nin saldırı konusunda bilgilendirilmesini istedi.

İktidar her zamanki gibi bu talebi kale dahi almadı.

Bunun üzerine CHP ortak bildiriye imza atmadı. Kendi bildirisini yayınlamayı tercih etti.

Ortak bildiri ise AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzalarıyla yayınlandı.

İktidar, her zamanki gibi, bir terör saldırısında kaybettiğimiz 12 şehit üzerinden CHP’yi PKK’yla ilişkilendirme, şehitlerimiz üzerinden siyasi çıkar elde etme yolunu seçti.

CHP’nin bildirisi, hamaset dolu sade suya tirit bir kınama metni olmanın ötesine geçemeyen ortak bildiriden daha sert olduğu halde, hemen harekete geçen AK troller, “CHP=PKK” teranesine sarıldılar.

Deniz Zeyrek’in yazısı