Deniz Zeyrek: İktidar, gençlerin KYK kredileri söz konusu olduğunda faizin dibine vurmuş

Kredi Yurtlar Kurumu yeni mezun öğrencilere KYK kredilerinin geri ödeme planlarını göndermeye başladı. Yeni mezun gençler de ödeme planlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Onlarca örnek inceledim. Yazık bu gençlere. Aldıkları kredi ile geri ödemeleri gereken tutar arasında en az üç kat fark var. Örneğin 30 bin TL civarında kredi alan bir öğrenci 90 bin TL civarında geri ödeme yapmak zorunda. Enflasyonla mücadelede söz konusu olduğunda “faiz haram, bu bir nastır” diye faiz silahını kullanmayan iktidar, gençlerin KYK kredileri söz konusu olduğunda faizin dibine vurmuş. Madem faiz haramdır, madem faizden kurtulmak nastır (kesin kural) o zaman KYK kredilerinde de faizler sıfırlansın.
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