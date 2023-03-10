Deniz Zeyrek: Hiçbir şey iktidara yakın kanallardaki gibi güllük gülistanlık değil

11 bölgede yıkık binalarda enkaz kaldırma süreci kamu araçlarıyla yürütülüyor. 10 bölgede ise hasarlı binaların yıkımı için ihaleler yapıldı. İşlerin üç ayda tamamlanması isteniyor ama yetkililer, enkaz kaldırma sürecinin dahi bir yılı bulacağını söylüyor. Enkaz kaldırma, yıkım süreçleri devam ederken de Hatay’da dükkanların açılması, esnafın işbaşı yapması imkânsız. Yani borç erteleme gibi önlemler dertlere derman olmuyor. Anlayacağınız, hiçbir şey iktidara yakın televizyon kanallarındaki gibi güllük gülistanlık değil. Deprem yaşayan illerin hâlâ çok büyük sorunları ve ihtiyaçları var. AK Parti yöneticileri, “Çadır yok” diyenlerle Bursaspor-Amedspor maçında Yeşil, Beyaz Toros pankartları açanları bir tutsa da biz başta Güzelmansur olmak üzere, bölgenin dertlerine dikkat çeken herkesin çığlıklarına kulak vermek zorundayız.
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Et fiyatı yükseldi, lahmacun için 40 lira uyarısı geldi
Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altındaki lahmacunun hileli olduğunu belirtti.
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’na suikast duyumları alıyoruz
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TÜİK: İşsizlik oranı 0,5 puan düştü
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Naci Görür: Marmara’da iki fay kırılırsa 7,6’lık deprem olabilir
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Türk yatırım şirketi, ABD’li Roboair’ın yüzde 20’sini aldı
Borsa İstanbul’da işlem gören Rhea Girişim’in bağlı ortalığı Netsafe Teknolojik Yatırımlar, ABD merkezli Roboair’ın yüzde 20 hissesini satın aldı.
Dolar/TL gece saatlerinde 20’yi zorladı
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Gazeteci Fırat Bulut’a deprem soruşturması: Gözaltına alındı
Gazeteci Fırat Bulut, deprem bölgesinde yaptığı haberler gerekçe gösterilerek ‘yalan bilgi yayma’ iddiasıyla gözaltına alındı.
Erdoğan’dan seçim kararı: Meclis’i feshedecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 14:00’te seçim kararını imzalayacak. Meclis’i feshedecek Erdoğan’ın Beştepe’de konuşması da bekleniyor.
Berlin’de kadınlar da üstsüz yüzebilecek
Almanya’nın başkenti Berlin’de artık kadınlar da halka açık havuzlarda üstsüz yüzebilecek. Lotte Mies adlı kadın hak mücadelesi başlatmıştı.
Sözcü: Yılmaz Özdil kovulmadı, istifa etti
Sözcü gazetesi, kovulduğu iddia edilen eski yazarı Yılmaz Özdil hakkında bir açıklama yayımladı. Özdil’in kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.