Deniz Zeyrek: Hiçbir şey iktidara yakın kanallardaki gibi güllük gülistanlık değil

11 bölgede yıkık binalarda enkaz kaldırma süreci kamu araçlarıyla yürütülüyor. 10 bölgede ise hasarlı binaların yıkımı için ihaleler yapıldı. İşlerin üç ayda tamamlanması isteniyor ama yetkililer, enkaz kaldırma sürecinin dahi bir yılı bulacağını söylüyor. Enkaz kaldırma, yıkım süreçleri devam ederken de Hatay’da dükkanların açılması, esnafın işbaşı yapması imkânsız. Yani borç erteleme gibi önlemler dertlere derman olmuyor. Anlayacağınız, hiçbir şey iktidara yakın televizyon kanallarındaki gibi güllük gülistanlık değil. Deprem yaşayan illerin hâlâ çok büyük sorunları ve ihtiyaçları var. AK Parti yöneticileri, “Çadır yok” diyenlerle Bursaspor-Amedspor maçında Yeşil, Beyaz Toros pankartları açanları bir tutsa da biz başta Güzelmansur olmak üzere, bölgenin dertlerine dikkat çeken herkesin çığlıklarına kulak vermek zorundayız.

Deniz Zeyrek’in yazısı