Deniz Zeyrek: Faruk Koca milletvekillerini gammazladı

Bu aralar Türkiye gündeminde milletin asıl dertlerinin önüne hep polisiye olaylar geçiyor. Şimdi de Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’yı konuşuyoruz. Faruk Koca’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski ev sahibi olduğunu, iki dönem AK Parti Milletvekilliği yaptığını ve Cumhurbaşkanı’na doğrudan erişimi olduğunu yazsam herhalde bu cesareti nereden bulduğunu anlamış olursunuz. Erdoğan’la ilişkisinin ne boyutta olduğunu göstermek için geçmişten başka bir örnek daha vereyim: 2010 yılının mayıs ayıydı. TBMM’de Anayasa görüşmeleri vardı. Nasıl olduysa kritik bir maddenin oylamasında AK Parti 10 fire verdi. 10 milletvekili AK Parti’nin istediği yönde oy kullanmadı. Faruk Koca, dedektif gibi çalıştı ve o milletvekillerinin isimlerinin olduğu bir liste yaptı ve listeyi Cumhurbaşkanı’na verdi. Bir nevi milletvekillerini gammazladı. Cumhurbaşkanı o listedeki isimlere çok sert çıkınca da Koca milletvekillerinin hedefi oldu ve özür dilemek zorunda kaldı.

Deniz Zeyrek’in yazısı